Autonomia, Zaia: «”secessione dei ricchi”? Non hanno capito nulla»

«La norma finanziaria come è stata discussa ieri a noi va bene, è immediatamente sottoscrivibile»: lo assicura il presidente del Veneto, Luca Zaia, intervenuto oggi in Consiglio regionale sul tema dell’autonomia. Per il governatore si tratta di «una rivoluzione epocale, una grande riforma, logico che il travaglio ci sia e sia importante. È logico che ci siano delle perplessità, e noi siamo qui pronti a chiarirle, ma non possiamo accettare che qualcuno dica che è la “secessione dei ricchi“, perché vuol dire: non rispettare la Costituzione, e poi non aver capito nulla».

«I veneti – sottolinea Zaia – hanno votato un referendum e non si capisce perché non possono avere una risposta che è in linea con la Costituzione? E, chi oggi parla male del progetto di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna è contro la Costituzione. Ed allora, è il caso che presenti una modifica alla Costituzione se non gli va bene». (r.a.)

(Ph. Luca Zaia / Facebook)