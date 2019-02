Influenza: frenata del virus, finora 5,2 mln italiani colpiti

Condividi

Roma, 14 feb. (AdnKronos Salute) – Frenano i virus influenzali, dopo aver raggiunto il picco. Nella settimana dal 4 al 10 febbraio il numero di casi si è ridotto, e il calo più sensibile si è registrato fra i bimbi sotto i cinque anni. Il numero di casi stimati in Italia nell’ultima settimana, secondo il bollettino Influnet, è pari a circa 771.000, per un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 5.276.000 di persone colpite.

Lombardia, Umbria, Marche e Abruzzo sono state le Regioni maggiormente colpite, mentre il valore dell’incidenza totale è stato pari a 12,75 casi per mille assistiti. Più nel dettaglio, nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 36,17 casi per mille assistiti, che sale fra 5-14 anni a 20,68, per poi scendere fra 15-64 anni a 11,49 e tra gli over 65 anni a 5,06 casi per mille assistiti.