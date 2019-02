Condividi

Umberto Bossi si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Varese dopo essersi sentito male a casa. Il senatur, 77 anni, è caduto battendo la testa ed è stato immobilizzato per evitare ulteriori lesioni alla spina dorsale. E’ stato portato in nosocomio in elisoccorso. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)