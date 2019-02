Medicina: nuove frontiere oncologia di precisione al Gemelli su Doctor’s Life

Condividi

Roma, 14 feb. (AdnKronos Salute) – La recente inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è stata l’occasione per fare il punto sulle nuove sfide della ricerca della Fondazione policlinico Gemelli Irccs di Roma contro il cancro. La prolusione della cerimonia è stata affidata a Giampaolo Tortora, direttore dell’Oncologia medica del Gemelli, che ha puntato i riflettori su ‘Terapia molecolare, immunoterapia e nuove frontiere per un’oncologia di precisione’. Il suo intervento è al centro del nuovo ‘Inside Meeting’ in onda da questa settimana su ‘Doctor’s Life’, il canale h24 dedicato alla formazione di medici e farmacisti in onda su Sky (canale 440). Per dettagli sulla programmazione: www.doctorslife.it (sezione programmi tv).

(ph: shutterstock)