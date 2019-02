Condividi

Linkedin email

«L’ha picchiata il mio compagno». Queste le parole di una donna disperata che si è presentata ieri sera ad un pronto soccorso di Roma con la figlia di tre anni con diverse ecchimosi alla testa. La piccola è stata immediatamente ricoverata e versa in gravi condizioni per un ematoma cerebrale. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. La polizia, subito allertata, è riuscita a rintracciare l’uomo e l’ha arrestato con l’accusa di tentato omicidio. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)