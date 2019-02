Prostituzione, Consiglio Veneto discute legge per regolamentarla

Condividi

La commissione sanità del Consiglio regionale del Veneto discute oggi la proposta di legge nazionale del consigliere Antonio Guadagnini (Siamo Veneto) per l’istituzione di un “albo professionale” per le prostitute. Lo riporta il Gazzettino: la regolarizzazione prevede la possibilità di esercitare la prostituzione anche in «forme associate», a patto di non turbare «la quiete, la sicurezza, e l’ordine pubblico» e non in strada. La proposta prevede inoltre per le “lucciole” il pagamento degli oneri per sanità, previdenza e fisco, un certificato di idoneità sanitaria e l’obbligo di mantenere la totale riservatezza dell’identità dei clienti. (r.a.)

(Ph. Shutterstock)