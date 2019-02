Renzi: «Salvini? Quale ministro, è una Ferragni che non ce l’ha fatta» [VIDEO]

Condividi

Matteo Renzi sceglie l’ironia per attaccare Matteo Salvini durante la presentazione del suo libro Un’altra strada”. «Se facesse un “ten years ago” (la moda social dove si pubblicano una foto attuale e una di 10 anni fa, ndr), sarebbe la sfida più interessante di Instagram. Oggi è il difensore e testimonial di ogni divisa ed è l’unico politico italiano condannato per oltraggio a pubblico ufficiale. Lui è l’unico che nel 2006, mentre tutta Italia tifava contro la Francia ai mondiali di calcio, conduceva Radio Padania, l’unico organo in Italia che faceva il tifo per la nazionale francese. Salvini è quello che insultava i napoletani e che oggi si va a fare i baciamano nella provincia di Napoli. E’ quello che diceva fuori dall’euro ma oggi vuole rimanerci».

«Probabilmente – conclude Renzi – tra 10 anni sarà un volontario di una Ong. Salvini non fa il ministro ma ha questa ambizione recondita di fare l’influencer. E’ una Chiara Ferragni che non ce l’ha fatta». (a.mat.)