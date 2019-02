San Valentino, altro che innamorati: la festa nacque per evitare orge

Condividi

San Valentino è la festa degli innamorati o almeno così è come la conosciamo noi. Ma quando fu creata nel 496 d.C., aveva tutt’altro scopo. A quei tempi, infatti, il 15 febbraio si celebravano i lupercalia, riti pagani fatti in onore del dio della fertilità Luperco che consistevano in orge tra matrone romane e giovani devoti al dio. Papa Gelasio I, proprio per cercare di contrastare questi riti, decise di creare una festa che celebrasse l’amore puro e romantico. Fu così che il 14 febbraio diventò la festa degli innamorati e dei fidanzati.

Fonte: repubblica.it

