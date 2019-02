San Valentino, poliziotto trova misterioso messaggio in spiaggia

Condividi

Un poliziotto ha trovato nei giorni scorsi sulla spiaggia di La Spezia un biglietto d’amore in una bottiglia. Quale giorno migliore di San Valentino per rendere nota questa vicenda, sperando di risalire all’autore del messaggio romantico. Sulla pagina Facebook “Agente Lisa” è stata quindi pubblicata la storia. «Qualche giorno fa, – recita il post – al largo di Manarola, La Spezia, un poliziotto nota una bottiglia contenente un biglietto. La recupera e scopre che è una lettera d’amore indirizzata a una donna di nome Pina: “eri tanto bella allora giovinetta, come ancor la sei ora; stampata nel volto avevi la dolcezza, come ancora adesso”».

«Parole forse scritte da chi non è più tanto giovane e affidate al mare. Nell’era digitale in cui si affidano tutti i messaggi alle chat, ai social e agli sms, questo è un gesto di un certo effetto. Chissà se San Valentino – conclude il post – può aiutarci a trovare la destinataria di questo originale messaggio d’amore». Sono state pubblicate anche le foto del bigliettino trovato dall’agente. (t.d.b.)

(ph: Facebook – Agente Lisa)