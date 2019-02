San Valentino, Verona città dell’amore: 4 giorni di eventi

Condividi

Con “Verona in love” sarà San Valentino per quattro giorni: dalle piazze ai musei, dall’aperitivo al dolce, un ricco programma di iniziative che si terranno in centro città da domani e per tutto il weekend. Giovedì 14 febbraio, tutti gli innamorati potranno visitare i musei e monumenti con un unico biglietto. In centro storico tre tour guidati ripercorreranno la storia scaligera, visitando i luoghi dell’amore. Per chi volesse brindare, aperitivi speciali in piazza Bra, dove ancora per un giorno si potrà salire sulla mongolfiera, ma anche alla Torre dei Lamberti, per ammirare Verona dall’altro, o sulla funicolare. In via Roma “Dolcemente in love” coinvolgerà tutti gli amanti del dolce. In piazza dei Signori, invece, l’artigianato locale e il labirinto verde condurranno le coppie fin sul balcone di Giulietta, sulla riproduzione posizionata al centro del percorso. Doppio concerto in piazza Bra, alle 17 e alle 19, con le tribute band degli U2 e degli Dire Straits. E poi spettacoli teatrali e appuntamenti in libreria.

Nel weekend, numerose le iniziative all’interno dei musei. Alla Tomba di Giulietta sabato 15 febbraio visite speciali alla scoperta dei segreti dello spazio museale e performance di Casa Shakespeare con “Il bacio di Giulietta” e “L’incontro al balcone”, compresi nel biglietto d’ingresso. Al museo di Storia Naturale l’esposizione “Amori e farfalle” sarà accompagnata alle ore 19, 20, 21 e 22, dalla lettura di alcuni brani del diario di Margaret Fountaine. Domenica 17 febbraio, invece, alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti sarà possibile partecipare a visite guidate per adulti e bambini, tra le collezioni permanenti e alla scoperta della mostra “L’amore materno alle origini della pittura moderna da Previati a Boccioni“. Alla Tomba di Giulietta ancora performance e visite speciali.

Sempre parlando d’amore, per tutti gli appassionati di cinema proseguirà la rassegna “Schermi d’amore”. Dopo la serata inaugurale di martedì sera, le proiezioni riprenderanno venerdì al Teatro Ristori. Dai grandi classici, alle pellicole degli ultimi anni, sarà un viaggio tra passato e presente, alla riscoperta dell’arte cinematografica. Imperdibile “A burlesque on Carmen” di Charlie Chaplin, 32 minuti che hanno più di un secolo e arrivano direttamente dal 1916. Il film sarà proiettato il 15 febbraio alle ore 16.30. Il programma completo degli eventi è disponibile sui siti www.comune.verona.it e www.dolcementeinlove.com.

