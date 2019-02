“Sorgenia sta bene e cresce”

Condividi

Linkedin email

Milano, 14 feb. (AdnKronos) – Sorgenia è “un’azienda che sta bene, è solida e cresce”, in tre anni “ha restituito 500 milioni di debito agli azionisti” e sta studiando “tutte le opzioni per una crescita” anche aperta “ad altri azionisti”. Così l’amministratore delegato del gruppo Gianfilippo Mancini interviene a margine di un evento a Milano e precisa che è “presto” per dire se la strada che verrà imboccata sarà la quotazione o l’ingresso di un partner. Sui conti che saranno approvati per fine marzo, si limita a dire che saranno “buoni”.