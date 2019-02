Tav, l’analisi del galantuomo Ponti ha sbugiardato la lobby

Condividi

La reazione è violentissima, ma scontata. L’analisi costi-benefici sul tunnel in Val di Susa ha finalmente fatto emergere la grande lobby politico-affaristica che grazie agli investimenti pubblici ha sempre avuto immensi guadagni con opere finanziate in deficit e che non saranno mai ripagate. In un Paese come il nostro che ha visto la dilapidazione sistematico di capitale pubblico, i progetti da selezionare devono avere un’analisi economica positiva, cioè devono essere utili e questa utilità coincidente con un tasso di rendimento superiore al 2%.

Ma sono gli investimenti netti quelli che contano, cioè quelli che contribuiscono alla crescita del capitale di un Paese. Come si determina l’investimento netto? Sottraendo alla spesa totale per investimenti quanto si è speso nello stesso anno per la sostituzione del capitale che si è usurato. In Italia – ma alla lobby trasversale questo non interessa saperlo – gli investimenti netti in Italia dall’inizio della crisi al 2016 sono diminuiti del 75%. Alla gerontocrazia, quella che realmente ha nelle mani il potere, delle generazioni future non importa un bel nulla: saranno queste ultime che pagheranno il debito pubblico prodotto da infrastrutture finanziate a debito.

Facciamo un esempio recente dal grande Paese-modello di tutti i sostenitori delle “grandi opere”: gli Usa. E prendiamo la politica non di Trump, ma di Obama: la sua scelta fu di contrastare la crisi con grandi spese pubbliche, ma non attraverso grandi opere. Puntò sulla manutenzione di infrastrutture e specificamente per le linee alta velocità dichiarò: «per i progetti alta velocità le analisi costi benefici non danno risultati soddisfacenti». Questo per dire che non è detto che le analisi costi-benefici debbano portare sempre ad un esito favorevole.

Venendo a quella firmata dal gruppo coordinato dal professor Marco Ponti, vero esperto e persona perbene, bisogna ricordare che questi le firmava già illo tempore per conto della Banca Mondiale, non per la Casaleggio Associati. Ma se proprio non ci si fida, ci si vada a leggere il “Results and Efficienty of Railway Infrastructure Financing in the EU” di Doll, Rhotengarter e Shade commissionato dal Parlamento Europeo nel 2015, studio che evidenzia la sproporzione tra gli enormi investimenti che non giustificano i benefici economici (quando si verificano) conseguiti. Oppure lo studio, che fa riferimento a 48 progetti, di Flybjerg, Rothengatter, secondo cui nella grande parte dei progetti di trasporto le previsioni iniziali sono smentite dalla realtà, sia per quanto riguarda la valutazione dei costi, sia per i ricavi, sia per i tempi di realizzazione e le necessarie risorse finanziarie.

Tornando all’attuale caso italiano, la stessa Corte dei Conti francese in un suo documento ufficiale (Doc. CdC Ref. 64174 del 1 agosto 2012 ha certificato che la nuova linea Torino-Lione presentava una utilità probabilmente negativa. E lo asseria utilizzando analisi costi-benefici. E sottolineo che si é nel pieno rispetto dei Regolamenti europei CEF e TEN-T che permettono agli Stati membri l’abbandono di un progetto finanziato dalla Ue, perché la scelta di attuare i progetti è lasciata agli Stati secondo la «capacità di finanziamento pubblico» e la «fattibilità socio-economica».

Gli accordi italo-francesi prevedono che l’avvio di ogni fase dei lavori richieda la copertura finanziaria da parte degli Stati per le opere di rispettiva competenza. L’integrale copertura. Le lobby però non mollano. La delibera del Cipe del 2017 che ha autorizzato i lotti costruttivi dimostra che, per i lotti successivi al secondo, non esiste copertura finanziaria, ma un «impegno programmatico». Lo stesso in Francia: non esiste alcuna integrale copertura per la parte di competenza. Violazione palese dell’articolo 16 dell’accordo del 2012, che invece prevede che «per l’avvio di ogni fase dei lavori vi sia la totale disponibilità finanziaria».

Tutta la lobby politico-sindacale-affaristica urla sul metodo usato da Ponti per l’analisi costi-benefici che è lo stesso usato dal commissario Tav Torino-Lione, Paolo Foietta. Reazione prevedibile se solo si pensa alle affermazioni dell’ex commissario alla spending review allora chiamato da Renzi, il professor Perotti, scioccato nel vedere «l’inconsistenza economica di tantissime grandi opere soprattutto ferroviarie» e tristemente concludeva con «lasciate ogni speranza, la battaglia politica sulle grandi opere è definitivamente perduta».

