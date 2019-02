Tav, Rucco: «opera fondamentale, andremo a Roma per sostenerla»

Condividi

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco (in foto) ribadisce con decisione il suo sì alla Tav, confermando che si tratta di un’opera «strategica per il nostro territorio e per il collegamento veloce delle merci con l’Europa, fondamentale per una Regione che fattura oltre 60 miliardi di euro di export e conta quasi 29 mila operatori che effettuano vendite di beni all’estero. Premesso che consideriamo l’opera fondamentale nella sua interezza – afferma Rucco – siamo del parere che comunque, qualunque sia la decisione sul tratto sottoposto ad analisi, il tratto di nostro interesse vada fatto».

Dopo che si sarà insediato il nuovo consiglio provinciale, verrà convocato il tavolo tecnico costituito lo scorso dicembre in Provincia con i sindaci dei Comuni vicentini interessati al passaggio dell’Alta velocità/Alta capacità. «Inviteremo anche parlamentari e categorie economiche – conclude Rucco – per organizzare un incontro a Roma e far sentire forte la voce e le esigenze del territorio vicentino». (r.a.)