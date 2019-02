Tenta di affittare marciapiede a prostituta: lei lo fotografa e denuncia

Condividi

È finita con un’indagine per estorsione la vicenda del 28enne di Mogliano Veneto (Treviso) che lo scorso 27 gennaio aveva chiesto 50 euro a una prostituta per poter esercitare il mestiere più antico del mondo. Come riporta Marco Filippi su La Tribuna di oggi a pagina 25, il 28enne era assieme a un amico e voleva in pratica affittare il marciapiede alla lucciola, arrivando a minacciarla in caso non avesse pagato il pizzo. Ma lei l ha fotografato e denunciato ai carabinieri. (t.d.b.)