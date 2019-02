“Give #tutticonmanuel”: Federnuoto raccoglie fondi per Bortuzzo

Condividi

Linkedin email

La Federnuoto italiana ha avviato una raccolta fondi per Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano 19enne rimasto paralizzato a causa di un colpo di pistola sparato per errore a Roma, lanciando il crowfunding con ll’hashtag “give #tutticonmanuel”. «E’ il momento di trasformare la solidarietà in un’azione concreta di sostegno. E’ il momento di dare -, recita una nota della Federazione italiana nuoto -.La raccolta – spiega la nota – è destinata esclusivamente a provvedere alle necessità del giovane Manuel Bortuzzo, che a breve comincerà il percorso riabilitativo inseguendo nuovi obiettivi. Aiutiamolo a raggiungerli». Sul sito della Federnuoto si può trovare l’Iban per effettuare il versamento. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Instagram – Manuel Bortuzzo)