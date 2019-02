«Vittorio Veneto, bimba di 9 anni strappata a famiglia affidataria»

Condividi

Il consigliere regionale Stefano Valdegamberi (Gruppo Misto) denuncia in un comunicato il comportamento secondo lui scorretto dei servizi sociali di Vittorio Veneto (Treviso) che hanno tolto una bambina di 9 anni alla famiglia affidataria. «Il 29 ottobre 2018 – spiega in una nota Valdegamberi – veniva presentato un esposto agli organi competenti, relativo allo strappo “manu militari” che i servizi sociali di Vittorio Veneto e il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare hanno deciso di attuare nei confronti di una bimba di nove anni in affidamento da quasi sette anni presso una famiglia ritenuta idonea al compito svolto. Lo strappo – aggiunge il consigliere regionale – si è consumato nell’arco di dieci giorni con una comunicazione verbale da parte dei servizi sociali di Vittorio Veneto, il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare e il Tutore che, il 28 agosto 2018, è arrivata come un ordine irrevocabile e cioè il trasferimento della bimba previsto per il giorno 7 settembre. Mai nessuna segnalazione di disagio è stata comunicata alla famiglia affidataria da parte dei servizi sociali incaricati di monitorare l’andamento dell’affidamento».

«Mai alcune comunicazioni scritte circa asserite problematiche legate alla crescita della bimba sono state indirizzare alla coppia durante i quasi sette anni di affido. Solo ed esclusivamente la comunicazione verbale del termine dell’affido, avvenuta durate il brevissimo incontro di fine agosto al quale è seguita una comunicazione scritta di poche righe, non motivata e pervenuta agli affidatari solo dopo che la bimba era stata allontanata. Tale modalità operativa, sicuramente dannosa per la bimba, ha impedito di condividere eventuali aspetti di criticità – continua il consigliere – e di porre in essere comportamenti correttivi da parte dei servizi incaricati alla tutela della minore. Oltre al danno gravissimo subito dalla minore che è stata obbligata ad interrompere improvvisamente un legame affettivo consolidatosi negli anni, appare quantomeno singolare che, laddove fossero emerse delle problematiche, evidentemente gravi vista l’interruzione dell’affido, le stesse si siano palesate improvvisamente, dopo quasi sette anni di vita famigliare».

«Appare oltremodo inspiegabile – aggiunge Valdegamberi – quanto affermato dai servizi sociali in una email del 20 dicembre 2018 indirizzata ai legali della famiglia, che vuole solo e solamente tutelare i diritti della minore e garantirne la difficile applicazione nel caso clamoroso che sta vivendo, nella quale si legge che “finora noi del Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare avevamo continuato a collaborare con tutta l’equipe che segue la minore sottolineando l’importanza del mantenimento del rapporto fra famiglia e la minore, avendo ottenuto la possibilità di organizzazione di una visita al mese fino a gennaio. Data l’indisponibilità di proseguire nel percorso di sostegno con le scriventi da parte della coppia, facciamo presente che è il Tutore e il Servizio Sociale che ha la tutela della minore a decidere in merito a richieste di visite alla bambina”».

«Come si può parlare di “aver ottenuto la possibilità di organizzare una visita al mese” – aggiunge di seguito Valdegamberi – quando il diritto di mantenimento della continuità affettiva del minore è già un diritto sancito dalla legge nazionale e dalle chiare indicazioni che provengono dagli Organismi Europei? Quale può essere il percorso di sostegno alla famiglia ex-affidataria che ha già dimostrato di essere all’altezza della grave situazione, preoccupata non mai di se stessa, in quanto nucleo violato nel legame affettivo con la minore, ma preoccupata solo e solamente degli effetti dirompenti che questo strappo ha prodotto e produrrà nella minore stessa?”.

«La risposta pare essere in linea con un atteggiamento rinunciatario da parte del Centro per l’Affido che scarica la responsabilità ad un Tutore nominato solamente nel 2018, e di un servizio sociale che si rifiuta di prendere posizione dopo l’esposto. Sono ormai due mesi, vacanze di Natale comprese, che la bimba non può riabbracciare chi per quasi sette anni l’ha cresciuta ed amata come una figlia naturale. Dove inizia e dove finisce la tutela della minore – conclude Valdegamberi – e la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante il periodo di affidamento? Qualcuno può rispondere a questa domanda?». (t.d.b.)