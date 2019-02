Autonomia, Stefani: «basta allarmismi, non togliamo nulla a nessuno»

Condividi

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Erika Stefani, si dice delusa per le «ricostruzioni sbagliate» sull’autonomia differenziata ma è comunque «determinata ad andare avanti. Ogni allarmismo è del tutto infondato» sottolinea ribadendo il «nostro totale rispetto del percorso indicato dalla Costituzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e dei bisogni di tutti i territori».

La Stefani ci tiene a sottolineare che «non toglieremo niente a nessuno. Preciso anche che un coinvolgimento condiviso del Parlamento ci sarà. Autonomia significa responsabilizzazione degli amministratori locali. Noi vogliamo avvicinare il più possibile le decisioni ai cittadini. Comprendo i timori per la novità ma non dobbiamo avere paura di cambiare per trovare le soluzioni migliori per risolvere problemi che oggi sono oggettivi», conclude. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)