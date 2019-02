Baby gang, proposta Lega: «punibili già a 12 anni»

Condividi

La Lega ha depositato alla Camera una proposta di legge firmata da tutti i deputati che propone di abbassare a 12 anni il limite d’età in cui un ragazzo può essere considerato punibile. Fino ad oggi, infatti, un soggetto che commette un crimine sotto i 14 anni non può ricevere una pena. L’obbiettivo è cercare di arginare il fenomeno sempre più dilagante delle baby gang.

Filomena Albano, autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha commentato così la proposta: «la precocità di comportamenti così detti criminali non si contrasta anticipando l’età dell’imputabilità, ma piuttosto ricostruendo reti educative e intervenendo a sopperirle dove mancano. L’imputabilità è l’età in cui si presume che un soggetto sia capace i rispondere delle proprie azioni, per averle volute e perseguite liberamente: se un dodicenne è stato capace di ferire qualcuno, anche gravemente, non vuol dire che si renda anche conto delle conseguenze della propria azione, del perché ha agito in quel modo. La personalità e con essa la capacità di comprensione di una data situazione e la volontà di agire sono ancora in costruzione».

Di parere opposto Maura Manca, presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza: «non è la soluzione, ma è indubbio che l’abbassamento del limite dell’imputabilità a 12 anni è una delle condizioni che dobbiamo prendere in considerazione se vogliamo porre un freno ed evitare che ci sia una dilagare della devianza giovanile». Tuttavia, sottolinea la psicoterapeuta esperta del mondo giovanile si «continua ad investire troppo poco in prevenzione e, nonostante ci si renda conto dell’esistenza di un problema così grave, non si fa nulla per affrontarlo alla radice: è assurdo. Se viene proposta una nuova legge, vuol dire che la questione non è stata affrontata alla radice. E insisto: è fondamentale il ruolo della scuola, già dalle elementari. Non possiamo continuare a mettere cerotti».

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza su un campione di 7.000 adolescenti, il 6,5% fa parte di una gang. Tre su 10 hanno partecipato a risse. Il 10% degli adolescenti ha aggredito una persona anche senza nessuna motivazione; il 16% ha commesso atti vandalici. Inoltre, ancora ragazzini, sempre più di frequente ricorrono all’utilizzo di armi come coltelli, tirapugni, spranghe e manganelli. Nell’identikit del piccolo gangster, il dato da evidenziare è la trasversalità del fenomeno. Ci sono minori non appartenenti ad ambienti criminali, non cresciuti con modelli malavitosi, che però mettono in atto comportamenti violenti e pianificati: la devianza ora abbraccia anche ragazzini cosiddetti di “buona famiglia”. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)