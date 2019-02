Banche, risparmiatori: «indennizzi, decreto attuativo: la bozza c’é»

Condividi

Linkedin email

Dopo l’assemblea dei soci truffati dalle banche venete a Vicenza, a cui hanno partecipato i ministri e vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, le associazioni di risparmiatori sono state invitate al Ministero dell’Economia e della Finanza per i decreti attuativi del fondo di ristoro. «In coerenza con quanto detto sabato a Vicenza – spiegano in una nota i vertici dell’associazione “Noi che credevamo in BpVi e Vb” – stiamo tornando dal Mef con la bozza del decreto attuativo per i risparmiatori azzerati».

«Entro lunedì le associazioni devono presentare le osservazioni ed eventuali modifiche. Noi ci stiamo lavorando ora nel treno di ritorno perché ogni giorno è prezioso. Crediamo – conclude la nota – che anche altre associazioni saranno lige e puntuali sperando che non ci siano ritardi dovuti a barriere politiche o ideologiche da parte dei soliti narcisisti che preferiscono urlare piuttosto che darsi da fare. Concretezza e avanti». (t.d.b.)