Berlusconi: «obbligato a buon rapporto con Salvini ma ogni tanto…»

Condividi

Linkedin email

Silvio Berlusconi, dopo la sua ospitata a Pomeriggio 5 dove ha accusato gli italiani di essere «fuori di testa» per non averlo votato, torna a parlare ai microfoni prima di Agorà su Rai 3 e poi a l’Aria che tira su La 7. Il cavaliere ha detto: «sono obbligato a trovare un buon rapporto con Salvini perchè la Lega è importante per il futuro dell’Italia e ci sarà da fare un nuovo governo di centrodestra. Anche se a forza di stare con i 5 Stelle – ha aggiunto – mi viene ogni tanto di mandarlo a quel paese».

«Prima del “contratto di governo” – ricorda Berlusconi – Salvini ha firmato un contratto con noi. E comunque i contratti si mantengono se dall’altra parte c’è qualcuno che si comporta in maniera leale. La Lega non dovrebbe continuare con i Cinque stelle, tanto questi si sono impadroniti di tutte le materie economiche: mettono in campo dei provvedimenti che sono all’opposto di quelli che ha firmato Salvini e sono contenuti nel nostro programma di governo del centrodestra. Per esempio, il reddito di cittadinanza: è una promessa che non possono mantenere, con quella legge hanno solo comprato i voti di tanti italiani poveri».

«Io sono assolutamente convinto che saranno i fatti ad imporre la caduta di questo governo ed elezioni anticipate» ha commentato il cav che però assicura: «io non tornerò mai al governo in Italia, sono in campo per cambiare l’Europa». Infine alla domanda «chi preferisce tra i due Matteo, ovvero Renzi e Salvini» Berlusconi taglia corto: «preferisco un terzo Matteo, che è un mio amico e una persona molto perbene…». (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)