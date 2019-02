Condividi

Sono in miglioramento le condizioni della bambina di 22 mesi selvaggiamente picchiata dal compagno della madre a Genzano (Roma), ma la situazione rimane seria. Intanto in un’intervista al Messaggero parla la madre 22enne della piccola, che difende il compagno, che conosceva da due mesi: «deve pagare, ma io lo amo, non lo abbandono». La giovane teme piuttosto la reazione del suo ex, padre biologico della piccola: «è un pregiudicato, è un violento». (t.d.b.)

(ph: Instagram Federico Zeoli)