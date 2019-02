Borghi (Lega): «se Europa post-elezioni resta tossica, andiamocene»

Condividi

«Penso che questa opportunità sia l’ultima. Se a seguito di queste elezioni in Europa ci saranno i soliti “mandarini” guidati dalla Germania a guidare le politiche economiche, sociali e migratorie, a uso e consumo della Germania e a nostro danno, io dirò di uscirne. O riusciamo a cambiarla o dovremo uscirne». Queste le parole di Claudio Borghi, responsabile economico della Lega, a un dibattito della Cisl dove ha definito il progetto Ue «fallimentare e tossico per l’Italia. Se l’ambiente rimane tossico, io dirò “andiamone fuori”. Dal 2000 a oggi l’Italia è cresciuta del 3 percento. Abbiamo perso due decenni e li abbiamo buttati, non c’è stato nessun progresso economico».

Matteo Salvini ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Borghi sottolineando che «non abbiamo alcuna intenzione di uscire dall’Europa. Vogliamo cambiarla, migliorarla ma non abbandonarla». Dura la replica del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani: «chi, in questa maggioranza, immagina un’uscita dall’euro come toccasana dei nostri problemi, in realtà farebbe un danno enorme a tutti gli italiani. Il governo dica chiaramente se vuole uscire dall’euro e dall’Unione europea. Troppe ambiguità e dichiarazioni sconsiderate provocano solo danni all’Italia e agli italiani». (a.mat.)

