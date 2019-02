Carnevale Venezia, 150 eventi in 20 giorni: «tutta colpa della Luna»

Condividi

Il filo conduttore del Carnevale di Venezia 2019, seguito dal direttore artistico Marco Maccapani, sarà la luna. Un’occasione per celebrare i 50 anni dall’allunaggio e le varie fasi del satellite terrestre. Particolare attenzione sarà posta alla sicurezza e al rispetto della città. A tal proposito è infatti stata lanciata la campagna #EnjoyRespectVenezia. I vigili urbani potranno deviare il traffico pedonale o inibirne l’accesso a determinate aree a seconda delle necessità e i trasgressori saranno puniti con sanzioni dai 25 ai 500 euro. Vietato anche lo spray al peperoncino. Il programma del Carnevale, presentato ieri a Ca’ Farsetti, prevede 150 eventi.

Si parte sabato 16 febbraio con la festa sull’acqua a Cannaregio. Il 23 febbraio ci sarà il tradizionale corteo delle Marie e i tre voli. Gli angeli saranno Erika Chia e Micol Rossi. Poi il 3 marzo ci sarà il volo dell’aquila e il 5 marzo lo “svolo del Leon”. Molti anche gli eventi sportivi come la regata sprint a “corri in maschera”. Parallelamente ci sarà infine il Mestre Carnival Street Show con 15 compagnie di artisti nelle vie del centro per ogni giornata. In collaborazione con l’M9, il museo del Novecento, sono previsti laboratori e spettacoli. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

Il titolo del #CarnevaleVenezia2019 è…..“Tutta colpa della Luna” 🌕!

A 50 anni dal primo allunaggio #Venezia dedica il suo Carnevale alla Luna. 🎭 20 giorni di kermesse in Laguna e Terraferma

📌 Programma e info: https://t.co/89NkhWO3CH

[staff] pic.twitter.com/Q2I5z3Nx15 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 13 febbraio 2019

(ph: Shutterstock – Francesco De Marco)