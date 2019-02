Castelfranco (Tv), genitori molesti: la preside querela

Condividi

«È ora di finirla». Lo dice una dirigente scolastica di Castelfranco (Treviso) nei confronti dei genitori che irrompono in maniera verbalmente (se non addirittura fisicamente) violenta nel rapporto tra insegnanti e alunni. Come riporta Chiara Pellizzari su La Tribuna di oggi a pagina 27, la preside di una scuola elementare denuncia di aver subito due casi di insulti gravi e minacce in 10 giorni a causa della mancata iscrizione dei figli. Da qui la decisione di querelare i genitori che la insultano. (t.d.b.)