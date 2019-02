«Foibe, a Treviso la Lega usa commemorazione per propaganda»

Condividi

Giuliano Varnier, referente Anpi di Treviso, attacca pesantemente l’evento organizzato oggi per commemorare la tragedia delle foibe, cioè la presentazione del fumetto Foiba Rossa, dedicato a Norma Cossetto, a cui parteciperanno l’assessore regionale Elena Donazzan, il presidente della Regione Luca Zaia e il sindaco di Treviso Mario Conte. Come riporta La Tribuna di oggi a pagina 17, secondo Varnier «è indecente che un ente pubblico come Regione e Comune promuovano questo fumetto che non ha intenzione di difendere i martiri delle foibe ma vuole fare anticomunismo o attaccare principi della Costituzione». (t.d.b.)