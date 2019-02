Padova, la Ferragni non andrà da bimbe malate: «inopportuno»

Condividi

Non ci sarà l’incontro tra Chiara Ferragni e le bambine del reparto pediatrico di oncoematologia dell’ospedale di Padova. Come riporta Il Mattino a pagina 19, la famosa influencer e moglie del cantante Fedez, con cui costituisce una delle coppie più mediatiche di sempre, avrebbe dovuto tenere una lezione di trucco. Era stata invitata dalla caposala e dalla direttrice del reparto, ma la direzione ha negato il nulla osta, in quanto l’evento non è stato ritenuto opportuno. (t.d.b.)

(ph: Instagram – Chiara Ferragni)