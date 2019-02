Park Prandina a Padova: partecipazione o scaricabarile?

Condividi

Nel pomeriggio di martedì 12 febbraio per la prima volta si è aperto a Padova un tavolo tra le associazioni per stabilire come gestire un bene comune. In una parola: partecipazione. Oggetto del contendere è una vasta area chiamata Prandina dove sorgeva una caserma, che il Comune ha avuto dal Demanio grazie alla permuta con il complesso degradato Serenissima, più volgarmente conosciuto come via Anelli, dove dovrebbe sorgere la nuova questura. Nell’area Pradina nelle scorse feste natalizie è stato sperimentato un parcheggio, accolto con grande entusiasmo dai commercianti e cittadini, essendo una zona a due passi dal centro.

Di fronte alla giunta Giordani pressoché al completo, si sono presentate così quasi cento associazioni desiderose di vivere questa nuova esperienza partecipativa, quasi una politica 2.0 dove invece di prodursi in un continuo lamento dei confronti dell’amministrazione, il cittadino dovrebbe diventare un vero protagonista. Nella realtà specifica del nostro caso, tuttavia, il cittadino padovano corre il forte rischio di essere sì il protagonista, ma del naufragio del progetto. Non tanto per limiti propri, ma per colpa della maggioranza di centrosinistra, che sulla questione, come ha ammesso pubblicamente il sindaco Sergio Giordani, ha un problema, essendo divista tra sostenitori del parcheggio e sostenitori del parco urbano.

In apertura dei lavori il vicesindaco Arturo Lorenzoni, appoggiato dai favorevoli al parco, ha detto di non avere preconcetti. I rappresentanti delle maggiori categorie dei commercianti quali Appe, Ascom e ACC, tutte a favore del parcheggio, lo hanno gelato rispondendogli che non sono abituati a perdere tempo perché con tutte quelle associazioni sarà ben difficile trovare una soluzione comune. E sono pronti a lasciare il tavolo di Agenda 21, perché per loro il parcheggio va fatto subito.

Ora, giusto non avere pregiudizi in un senso o nell’altro, ma chi deve recitare il confiteor per le difficoltà subito esplose è proprio la giunta di Palazzo Moroni, che non ha saputo fin qui gestire il gioco, scegliendo un metodo e uomini (come il consigliere di Coalizione Civica Roberto Marinello che guida il comitato parco delle Mura), che pendono verso la contrarietà al parcheggio. Di fatto, non c’è equidistanza.

In queste condizioni, francamente più che partecipazione sembra uno scaricabarile, adottando un metodo in sé positivo ma con lo scopo neanche tanto nascosto di aggirare una responsabilità che in giunta non hanno il coraggio di prendersi. Insomma, se andrà male, la colpa sarà dei cittadini.

(ph: Facebook – Sergio Giordani)