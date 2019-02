Sushi a regola d’arte: 5 cose da sapere per riconoscerlo

Condividi

Linkedin email

«Il sushi è molto di più che mettere del pesce sul riso. Il sushi è una forma d’arte». In questa frase di Jirō Ono, 94 anni, crea sushi da quando ne aveva 9 ed entrato nel Guinness dei primati come cuoco più anziano premiato con le tre stelle Michelin, è racchiusa tutta l’essenza di questa pietanza diventata così amata anche in Italia. L’approccio è completamente diverso: gustare prima con gli occhi che con la bocca. Se per gli occidentali, mettersi ai fornelli e a tavola sono azioni rivolte all’appagamento del gusto, per i giapponesi il senso che entra in gioco per primo è la vista. Un piatto, quindi, deve soddisfare regole precise di armonia e grazia, accostamento di colori e di forme. Parola d’ordine: essenziale. Il cibo viene manipolato il meno possibile per valorizzarne il sapore spontaneo e naturale, le cotture sono generalmente velocissime e le spezie e gli zuccheri rigorosamente assenti. Oltre alla preparazione del cibo e agli ingredienti usati, derivanti da una cultura antichissima tutt’oggi viva e conservata gelosamente nel corso degli anni, c’è anche un rituale formale da seguire prima e dopo il pasto che in giapponese si chiama gohan.

Prima del gohan

Le buone maniere giapponesi impongono che si dica itadakimasu, una parola che deriva dal verbo itadaku, un modo umile di dire “mangiare e ricevere” e che letteralmente vuol dire “Sto per ricevere la vostra vita (quella degli animali e dei vegetali, ndr) perché diventi la mia stessa vita”. Questa parola viene pronunciata quando il pasto è servito e tutti sono accomodati a tavola e pronti a mangiare e serve per ringraziare sia le persone che hanno reso possibile questo pasto (chi l’ha preparato, chi ha coltivato le verdure e chi ha pescato il pesce) e sia per elogiare gli ingredienti, poiché nella tradizione giapponese anche frutta e verdura hanno vita, proprio come gli animali. Pronunciare itadakimasu, quindi, esprime la consapevolezza di quanto è stato sacrificato di Madre Natura perché il pasto fosse possibile.

Dopo il gohan

La parola da pronunciare una volta terminato il pasto è Goshisosama o gochisosama deshita che in italiano equivale ad un “era tutto delizioso” o “grazie per il pranzo”. Viene utilizzato in momenti diversi in base a dove si è consumato il pasto: se si è a casa di amici o in famiglia, si pronuncia goshisosama quando si è certi di non mangiare più nemmeno un boccone; se si è al ristorante, lo si indirizza invece al personale dopo aver pagato il conto.

Ora che abbiamo avuto un’infarinatura dell’affascinante e rigorosa cultura giapponese sul cibo, parliamo del piatto più famoso: il sushi. King One Restaurant ci spiega 5 aspetti a cui prestare particolare attenzione per riconoscere un sushi preparato a regola d’arte.

IL RISO: la lavorazione corretta dei preziosi chicchi è fondamentale per preparare un ottimo sushi. Se tutti i procedimenti sono stati eseguiti bene e le tempistiche sono state rispettate, ci troveremo davanti a del riso che profuma leggermente di aceto, compatto e mai appiccicoso o croccante. IL PESCE: l’eccellenza del sushi è legata a doppio filo a questo elemento. Il pesce va valutato attentamente in ogni sua componente. Innanzitutto il colore che non deve essere monocromatico ma presentare sfumature differenti. La pelle deve essere lucida, scivolosa e non appiccicosa. All’olfatto si deve percepire un lieve profumo di mare. IL WASABI: viene utilizzato come accompagnamento al sushi. Deriva da una pianta rara e difficile da coltivare chiamata Wasabia Japonica. Per questo spesso si trova un sostituto a base di radice di rafano e colorante verde. La sua qualità si riconosce dal fatto che la radice è grattugiata al momento e il gusto è molto forte ma allo stesso tempo profumato e lievemente acre. SALSA DI SOIA: condimento saporito usato per accompagnare i bocconcini di sushi. Si compone di tre ingredienti semplicissimi: semi di soia, sale e acqua fermentati per mesi. Attenzione, il suo corretto modo di utilizzo è il seguente: non va mai messa sul lato del riso, bensì su quello del pesce per esaltarne il sapore. IL TEMPO: una volta che il pezzo di sushi è pronto, dovrebbe essere mangiato immediatamente, entro 15 secondi prima che il riso si raffreddi e il pesce si riscaldi.

[Contenuto commerciale]

(ph: shutterstock)