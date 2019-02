UK, 19enne combattente Isis: «voglio tornare a casa»

Condividi

Fa discutere il caso di Shamima Begum, 19enne inglese fuggita in Siria nel 2015 assieme a due amiche per unirsi al cosiddetto Stato islamico, che ora vorrebbe rientrare in patria. «Non sono pentita, ma voglio tornare per il mio bambino», ha detto al quotidiano The Times la giovane, che è incinta al nono mese e che ha già perso due figli per malattia e malnutrizione.

«So quello che tutti nel Regno Unito pensano di me. Ho visto che ho letto tutto ciò che è stato scritto su di me online. Ma voglio solo tornare per il mio bambino. Farò tutto il necessario per poter rientrare e vivere tranquillamente con il mio bambino», ha aggiunto Begum, che ha spiegato di aver vissuto a Raqqa, ex roccaforte di Daesh, e di aver sposato un foreign fighter olandese.

Il sottosegretario all’Interno, Ben Wallace, ha già fatto sapere che non intende mettere a rischio funzionari e soldati «per andare a cercare dei terroristi o ex terroristi». Inoltre, proprio questa settimana, il parlamento di Westminster ha approvato una legge secondo la quale i cittadini britannici che rientrano dalla Siria rischiano fino a 10 anni di carcere. (r.a.)

(Ph. Shutterstock)