Valdagno (Vi), vola per 20 metri giù da scarpata: morta una donna

Incidente mortale tra contrada Novella e via Campassi a Valdagno, in provincia di Vicenza, nel primo pomeriggio di oggi. Una donna, alla guida di una Fiat Panda bianca, ha perso il controllo del veicolo in un tornante ed è precipitata in una scarpata per una ventina di metri. Il personale del Suem, intervenuto tempestivamente sul posto con un elicottero, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. (a.mat.)