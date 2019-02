«Venezia, troppo turismo: i veneziani si estinguono»

Condividi

L’associazione Confartigianato Venezia lancia l’allarme sull’“estinzione” dei veneziani. Partendo da un’analisi dei dati sul centro storico e le botteghe artigiane, lo studio “Ariffaraffa-Venezia, quel che resta del Centro storico e del suo artigianato” pone l’accento sul calo demografico. «Analizzando i dati dello studio – commenta Enrico

Vettore, responsabile Categorie Confartigianato Imprese Venezia – non sostenendo il suo artigianato tipico, la città è stata fagocitata e omologata dal business universale del turismo, come una Disneyland qualunque. E’ stata svenduta e sta perdendo la sua identità, rischiando di schiacciare anche quei pochi veneziani che resistono. Per secoli la Serenissima è stata tale nel mondo perché ha difeso la sua unicità e quella del suo tessuto umano e produttivo, e la storia lo conferma. Ultimamente però non più – prosegue Vettore – e così la città e la sua storia si stanno inesorabilmente vendendo, stanno sparendo».

«Il problema non è da poco, perché qui c’è in ballo la difesa di una città unica nel mondo – aggiunge Gianni De Checchi, Direttore di Confartigianato Imprese Venezia – e il risultato evidente è la progressiva svendita a un turismo fuori controllo. La colpa è di una serie di amministrazioni miopi e incapaci di fare quello per cui sono state elette e delle conseguenti liberalizzazioni selvagge dell’Europa. Quello che emerge dallo studio è che nel grande Monopoli Lagunare dei soldi, i signori delle rendite, appoggiati dai politici, hanno giocato la loro partita, piccola o grande, a danno di tutti, pensando solo all’incasso di oggi e non alla città domani. Non a caso . conclude De Checchi- lo studio si chiama “Ariffaraffa”, espressione veneziana che può essere tradotta con “prendi i soldi e scappa”». «Lo studio – spiega Andrea Bertoldini, Presidente di Confartigianato Imprese Venezia – non vuole essere la solita lamentela, ma un punto fermo. Un’analisi scientifica – conclude – di ciò che succede ed è successo per proporre soluzioni; nella parte conclusiva sono infatti tracciate alcune linee di azione concretamente attivabili per tentare l’inversione di marcia». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)