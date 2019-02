Auto d’epoca come opere d’arte: 1000 Miglia al Frieze Los Angeles

Condividi

La Mille Miglia arriva a Los Angeles. In occasione della prima edizione di Frieze Los Angeles infatti la celebre mostra d’arte londinese, in precedenza a New York, arriva per la prima volta nella città degli angeli e si arricchisce con le immagini della «corsa più bella del mondo». «La partecipazione a questo evento mette in risalto i comuni valori e permette a 1000 Miglia di approcciarsi a un mondo che è affine a quello delle automobili classiche, vere opere d’arte in movimento, fulcro del “Museo viaggiante più bello al mondo” – spiega Alberto Piantoni, amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl -. 1000 Miglia si conferma, quindi, una piattaforma di comunicazione e promozione dell’eccellenza italiana e internazionale». (t.d.b.)

(ph: Millemiglia)