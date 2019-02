Autonomia, Berlusconi: «governo può cadere, io lo spero»

Condividi

«Avevo detto che il governo sarebbe caduto sui fatti. L’autonomia è uno di quei provvedimenti che potrà costituire un fatto su cui è pensabile ed è possibile che questo governo cada. Io me lo auguro di cuore». A dichiararlo è stato l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ai microfoni di RaiNews24 in occasione della sua visita a Cagliari. «Begli alleati che si è trovato Salvini. Ci pensi sopra anche su questo» ha aggiunto riferendosi al voto online sulla piattaforma Russeau con il quale gli iscritti al Movimento 5 Stelle saranno chiamati ad esprimersi per decidere se il M5S in parlamento dovrà consentire o meno all’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno e leader della Lega per il caso Diciotti. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Imagoeconomica)