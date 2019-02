«Autonomia del Veneto, spaventare l’Italia non è utile per i cittadini»

Condividi

Il segretario regionale veneto del Partito Democratico Alessandro Bisato interviene sul tema dell’autonomia attaccando quella che lui definisce «propaganda di Zaia e della Lega». «I soggetti che si autoproclamano come i principali fautori del federalismo – afferma Bisato in una nota -, sono in realtà i primi a ostacolare il percorso autonomista, mettendo una regione contro l’altra. Forse consapevoli che per gestire l’autonomia bisogna caricarsi grandi responsabilità e che il giorno dopo aver ottenuto autonomia, questi signori sarebbero tutti disoccupati: il loro ruolo pubblico e il loro appeal elettorale sarebbe pari a zero. Spaventare il resto d’Italia è solo controproducente. Basta ai continui rinvii – aggiunge Bisato – sono passati cinque mesi dal primo annuncio (settembre 2018) e persino giovedì sera è arrivata l’ennesima pantomima romana. Il consiglio dei ministri si è fatto una chiacchierata amichevole sull’intesa tra stato e regioni, senza prendere alcuna decisione. Il nulla che fa rivendicare a Zaia il trattenimento di una quota delle tasse e al ministro Stefani che l’autonomia si farà a saldi invariati per lo stato. Con ogni probabilità ha ragione il ministro. Se mai si arriverà a un testo di legge condiviso la quota di fiscalità che le regioni potranno trattenere corrisponderà ai fondi spesi dallo stato per la gestione delle materie e delle funzioni che passeranno alle regioni».

Alle dichiarazioni di Bisato si aggiungono quelle del capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Stefano Fracasso e del coordinatore dei parlamentari veneti, Roger De Menech: «scopriamo finalmente che i 9 decimi e il residuo fiscale erano invenzioni mediatiche che non trovano alcun riscontro nell’intesa. Il che ci riporta all‘autonomia seria e responsabile che abbiamo sempre sostenuto, quella che è utile ai cittadini e che avvicina la gestione dei servizi alle esigenze del territorio. È prevista dalla Costituzione che il centrosinistra ha voluto e che tiene insieme le esigenze di maggiore efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione con la solidarietà nazionale. In questo schema nessuno perde e, soprattutto, non si generano le paure e i contrasti crescenti da parte delle altre regioni italiane».

«Certo – aggiunge anche Diego Zardini, membro della commissione bicamerale e per le questioni regionali – c’è meno materia per la propaganda e bisognerà individuare i livelli minimi dei servizi e relativi costi standard. C’è un lavoro serio e duro da fare, di studio più che di esposizione mediatica. Ma è l’unico che possa portare a risultati positivi. In questa direzione, vedo positivamente la possibilità che il Parlamento possa discutere apertamente dell’intesa tra stato e regioni e trovare il giusto equilibrio tra le esigenze delle singole regioni. Del resto – conclude Zardini – l’autonomia riguarda tutti noi, cittadini e istituzioni, associazioni ed enti locali, non è un affare privato di qualcuno». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Alessandro Bisato)