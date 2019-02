Caos Inter, sasso contro auto: paura per Wanda Nara

Condividi

Linkedin email

Alta tensione in casa Inter. Dopo le polemiche dei giorni scorsi tra la dirigenza e Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino Mauro Icardi, questa mattina qualcuno ha scagliato un sasso contro l’auto guidata dalla donna, la quale si trovava con tre dei cinque figli, rompendo un vetro e spaventando molto la donna e i bimbi. «Dobbiamo sporgere denuncia, spero che il responsabile venga preso» ha commentato l’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti. A Icardi la società aveva tolto la fascia da capitano a causa dei “capricci” per il mancato rinnovo (al rialzo) del suo contratto (che non è in scadenza). Al nuovo ad Marotta, che viene dalla Juve, e agli altri calciatori dell’Inter, non erano poi piaciuti i commenti della stessa Wanda Nara in televisione. A questo punto Milano rischia di trasformarsi in un ambiente ostile per l’argentino e la sua cessione a giugno potrebbe essere facilitate da questo episodio. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Instagram – Mauro Icardi)