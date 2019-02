Crac Parmalat, Cassazione: «clienti non informati, BpVi risarcisca»

Condividi

La Cassazione ha accolto il ricorso di una coppia vicentina, ex clienti della Banca Popolare di Vicenza, che aveva chiesto di essere risarcita dopo aver perso 426 mila euro a causa del crac Parmalat. Come riporta Diego Neri sul Giornale di Vicenza di oggi, l’appello aveva ribaltato una prima sentenza di primo grado del 2008. L’istituto di credito non aveva avvertito i clienti della pericolosità degli investimenti, ma non c’era un nesso diretto con la perdita. Ora invece secondo la Cassazione il nesso c’è e si può aprire un nuovo processo per il risarcimento. (t.d.b.)