Padova, sanzionato il sexy carabiniere che faceva lo spogliarellista

Condividi

Linkedin email

Un carabiniere non può fare lo spogliarellista, «lede l’immagine dell’Arma». Così il tribunale amministrativo del Veneto ha respinto il ricorso di un militare che era stato sanzionato dal comando Interregionale dei Carabinieri di Padova con il divieto di libera uscita per una settimana. Dal 2016 l’uomo si esibiva in diversi locali del Veneto in spettacoli di streeptease, pubblicando anche alcune foto sui social. Tale comportamento è stato ritenuto incompatibile con la professione svolta. (t.d.b.)

(Fonte: Ilfattoquotidiano)

(ph: Trum Ronnarong)