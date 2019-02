Padova, sembrava influenza: medico ucciso da misterioso batterio

Condividi

La comunità di Vigodarzere (Padova) piange la scomparsa del dottor Salvatore Albanese, molto noto nel Padovano e non solo per essere stato uno dei primi medici ad occuparsi dell’accoglienza ai familiari dei pazienti residenti lontano e per essere presidente dell’associazione Cilla. Albanese aveva riscontrato i sintomi di un’influenza, ma poi le sue condizioni sono peggiorate progressivamente, fino al tragico decesso. Ora sembra che sia stato colpito da un batterio, la cui origine e tipologia però non è stata svelata dai medici. (t.d.b.)

(Fonte: Ilgazzettino)

(ph: Associazione Cilla Onlus)