«Satanismo a Sanremo?»: l’irriverente risposta della Raffaele

L’attrice e comica Virginia Raffaele torna sulle accuse di satanismo che le sono state rivolte per un suo sketch di Sanremo, episodio sul quale intervenne persino il ministro dell’Interno Matteo Salvini. In un’intervista al Fatto Quotidiano la Raffaele risponde con ironia: «io satanista? In effetti da piccola giravo i piedi al contrario» ha detto, citando il film L’esorcista. La comica parla poi di «polemica tetra e lugubre, oltreché surreale. A me, più

che i minorenni, preoccupano certi maggiorenni in circolazione – aggiunge -. Roba che i minori non dovrebbero più uscire di casa. Ma poi che vogliamo fare: vietare ai minori pure L’esorciccio? O Il marchese del Grillo per l’esorcismo a Gasperino il carbonaro? O Amici miei-atto III con il Sassaroli-Adolfo Celi travestito da diavolaccio che spaventa a morte il Righi-Bernard Blier? Io mi ammazzo dal ridere. Ora vado, – conclude – perché ho Belze a cena. Quello mangia tutto alla griglia, sennò poi chi lo sente… Tremate, tremate, le streghe son tornate!». (t.d.b.)

