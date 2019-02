Uccise moglie malata di Alzheimer, Mattarella concede grazia

Condividi

Dopo 12 anni a fianco della moglie malata di Alzheimer, mancando in Italia una legge sull’eutanasia, Vitangelo Bini, ex ufficiale della polizia municipale di Firenze, strinse una sciarpa attorno al collo della moglie e la uccise. Dopo 10 anni di processo Bini era stato condannato all’ergastolo e a giugno di quest’anno per lui si sarebbero aperte le porte del carcere, ma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso ieri la grazia, in considerazione dell’età avanzata del condannato. «La mia vera condanna è stata la malattia di mia moglie e il dolore per la sua perdita» ha commentato Bini. L’avvocato dell’anziano ha sottolineato la lacuna politica data dalla mancanza di una legge sull’eutanasia. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)