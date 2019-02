Verona, genitori vanno a rubare: in auto c’è la figlia di 6 anni

Condividi

A Bardolino (Verona) una coppia di genitori è stata sorpresa nel compimento di una rapina, mentre la figlia di soli 6 anni li aspettava in macchina. Come riporta Il gazzettino i due, lui 29 anni, lei 33, avevano già commesso diversi furti in ristoranti della zona. I due sono stati processati per direttissima: lui condannato agli arresti domiciliari, lei all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (t.d.b.)