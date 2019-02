Bimbo nutrito solo con patate, è grave: arrestati genitori vegani

Condividi

Nutrivano il figlio di 5 mesi solo con una specie di puré di patate, la cui ricetta avevano trovato su internet. Poi il bimbo si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale a Titusville, Florida. I medici lo hanno trovato in gravi condizioni di malnutrizione, con livelli bassissimi di calcio, una corporatura scheletrica e scarsissima energia. «Possibile che i genitori non se ne siano accorti prima?» hanno detto. Così per la coppia di vegani sono scattate le manette con l’accusa di maltrattamento su minori. (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)