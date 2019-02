«Caso Diciotti, o cade il governo o cade Di Maio»

Condividi

«Domani su Rousseau si deciderà se far cadere il governo o se far cadere Di Maio». Lo scrive la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini riferendosi al voto online degli iscritti al M5S per decidere sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per le accuse di sequestro di persona. «Ma soprattutto- aggiunge – si voterà perché la classe dirigente grillina non è in grado di fare ciò che la politica deve fare: prendere delle decisioni». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)