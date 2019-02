Isis, Trump: «Europa prenda 800 terroristi o li lascio liberi»

Condividi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia su Twitter di aver sconfitto il Califfato dello Stato Islamico in Siria, ma chiede aiuto alla Gran Bretagna, alla Francia, alla Germania e «agli altri alleati europei» per prendere 800 combattenti dell’Isis, processarli e incarcerarli. «L’alternativa – spiega il presidente americano – non è buona, in quanto saremmo costretti a lasciarli liberi. «Gli Stati Uniti – aggiunge – non vogliono che questi combattenti dell’Isis invadano l’Europa, dove dovrebbero andare. Abbiamo fatto molto, e speso molto Ora è tempo che gli altri si diano una mossa e facciano il lavoro che sono in grado di fare. Noi ci stiamo ritirando dalla Siria dopo una vittoria del 100% sul Califfato». (t.d.b.)