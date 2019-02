Sanremo, Mahmood e… prosecco: virale il video della parodia

Condividi

Linkedin email

Dopo il successo a Sanremo e le polemiche per le sue origini, ora Mahmood può vantare anche una versione veneta. L’utente di Facebook Matteo Del Puppo (in foto) infatti si è prodigato in una parodia di “Soldi”, dove il protagonista della canzone non può che essere… il prosecco, che Matteo, giovane agricoltore e imprenditore, produce. «Quello che ho fatto non è stato altro che mettere insieme le mie due passioni, – spiega su Facebook – quella per la musica e quella per il lavoro che faccio. Il fatto che vi siate divertiti è per me fonte di orgoglio e uno stimolo a continuare questa attività. Spero di pubblicare a breve altre canzoni». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Matteo Del Puppo)