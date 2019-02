Truffa ad anziani, indagata ex “olgettina” padovana

Condividi

Il meccanismo è purtroppo consolidato. Si fa firmare un foglio al potenziale cliente, per lo più anziani o donne sole, con il pretesto di un questionario, ma in realtà si tratta di un contratto con cui accettano di acquistare prodotti. La procura di Pesaro starebbe indagando a tal proposito Erika Marcato, 32 anni, ex “olgettina” e “coniglietta” Playboy di Vigonza (Padova), che per conto di una ditta di Montegrotto faceva appunto sottoscrivere contratti a insaputa delle persone. L’accusa è di estorsione. (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)