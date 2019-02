Asilo in casa, insulta e picchia bimbi: arrestata “educatrice”

Condividi

Una donna di 52 anni è stata arrestata a Siena per maltrattamenti su minori In casa sua aveva creato un asilo nido domiciliare per bimbi dai 6 mesi ai 3 anni figli di famiglie facoltose. La retta infatti costava 600 euro al mese. Dopo la denuncia di due mamme i carabinieri hanno avviato un’indagine sulla sedicente “educatrice” scoprendo un vero e proprio inferno. I piccoli venivano offesi, picchiati e costretti a mangiare con la forza. La donna aveva precedenti penali per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri hanno riscontrato «numerosi episodi consistenti in condotte violente, quali strattonamenti, percosse, alimentazione coattiva attraverso pressioni sullo sterno o occlusione del naso per imporre l’apertura della bocca, urla continue e insulti».

Un’ex collaboratrice della 52enne ha raccontato di aver assistito «a procedure educative poco ortodosse» nella casa della donna in pieno centro storico. In un caso aveva lasciato una bambina fuori sul terrazzo, a gennaio. Le urla della piccola erano state udite in strada. Le telecamere nascoste dei carabinieri hanno confermato e documentato gli abusi. La stessa donna ha ammesso le sue responsabilità. Le sono stati concessi gli arresti domiciliari. Ora si cerca di capire se la donna fosse stata autorizzata, e da chi, a organizzare l’asilo in casa sua. (t.d.b.)

(ph: Shutterstock – Stefano Ember)