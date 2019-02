Brexit, cantante Iron Maiden: «è giusta nonostante il caos attuale»

Condividi

Anche l’heavy metal vuole uscire dall’Unione Europea. Il cantante della band inglese Iron Maiden, Bruce Dickinson, laureato in storia e letteratura, in un’intervista pubblicata oggi su Blick spiega che «la Brexit è una buona cosa, nonostante il caos attuale. Non ho nulla contro l’Europa, solo contro l’Ue, in cui Dio solo sa quanti funzionari hanno da dire la loro, senza poi assumersi responsabilità. Cambierò la mia opinione sulla Brexit al massimo se la Svizzera entrerà nell’Unione europea» scherza poi Dickinson. Le canzoni dei Maiden sono da sempre legate alla storia della loro patria, come dimostrano “The trooper” o “Aces High”, quest’ultima introdotta dal discorso di Churchill durante la seconda guerra mondiale. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)