Condividi

Linkedin email

Tragedia a Cogne, in Valle d’Aosta dove ha perso la vita oggi pomeriggio una sciatrice di 13 anni di nazionalità francese. La ragazzina si trovava in un tratto impervio a bordo pista di sci alpino e, quando è stata raggiunta dal soccorso alpino, per lei non c’è stato nulla da fare. In corso indagini per definire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche il nucleo psicologi dell’emergenza per il supporto alla famiglia. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph FB Soccorso alpino Belluno)