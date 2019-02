Manuel esce dall’ospedale: «ora inizia vero allenamento» [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Manuel Bortuzzo è uscito dall’ospedale. Lo comunica lui stesso con un video postato sulla pagina Facebook di Tutticonmanuel. «Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Come potete vedere sto sempre meglio. Sono appena arrivato in quel che sarà il mio nuovo campo da combattimento. Sono al Santa Lucia, a Roma, il centro di riabilitazione dove rimarrò per un bel po». Il nuotatore 19enne è rimasto paralizzato per un colpo di pistola sparato a Roma.

«Sono contento. Sto bene», dice con la grinta di chi è pronto a lottare. «Adesso sono qua. Darò tutto quello che ho per tornare tra di voi il prima possibile perché veramente qua ci voglio rimanere poco. Grazie per tutto il supporto che mi state dando. Anche se non riesco a rispondere a tutti quanti, giuro che leggo tutto e ogni giorno sono col sorriso stampato in faccia per il supporto che mi date. Adesso inizia l’allenamento». (a.mat.)